За выращивание одной травы россиянам может грозить восемь лет тюрьмы
Юрист Олеся Слезкина предупредила граждан России об уголовной ответственности за выращивание запрещённых растений. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, культивирование шалфея предсказателей (Salvia divinorum) на дачных участках может повлечь как административное, так и уголовное наказание. Если количество растений не превышает десяти, нарушителям грозит административная ответственность — штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.
При превышении этого количества применяется уголовная статья. Она предусматривает ответственность за незаконное культивирование запрещённых растений, вплоть до лишения свободы.
Ранее в марте также сообщалось о наказании за сбор редких растений, занесённых в Красную книгу. В частности, за срыв подснежников может грозить до четырёх лет лишения свободы или административный штраф, достигающий одного миллиона рублей.
