Дети устроили пал сухой травы у села в Забайкалье
В Забайкальском крае подростки устроили пал сухой травы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.
По данным ведомства, все произошло в селе Танга Улетовского округа. Мальчики 11 и 12 лет подожгли траву на окраине, когда катались на велосипедах. Пожарным удалось остановить огонь в нескольких метрах от построек.
Полицейские установили причастность школьников к возгоранию, их могут поставить на профилактический учет. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошел масштабный лесной пожар, вызванный ошибкой сварщика. Собственник частного дома в пригороде Владивостока нарушил правила пожарной безопасности, из-за чего искры попали на растительность.
