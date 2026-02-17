«Таит в себе угрозу»: Диетолог предупредил о скрытых опасностях излюбленного консервированного десерта

17 февраля 2026, 16:30

Диетолог Бобровский: в консервированном ананасе много сахара

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Консервированные ананасы давно стали привычным гостем на наших столах — их добавляют в салаты, подают к мясу или едят просто так. Однако за сладким вкусом и удобством упаковки скрываются нюансы, о которых производители предпочитают умалчивать.





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» объяснил, что главный враг в этой банке — не сами кусочки ананаса, а жидкость, в которой они плавают. Высококонцентрированный сахарный сироп сводит на нет пользу тропического плода.





«Всё, что консервированное, тем более в сладком, высококонцентрированном сиропе, не совсем хорошо. Однако сахар — это лишь вершина айсберга. В погоне за сроком годности производители жертвуют полезными свойствами. Знаменитый фермент бромелайн, ради которого многие когда-то скупали ананасы тоннами, не выдерживает консервации. Очевидно, что и витаминов меньше в консервированном продукте, чем в свежем», — сказал он.

«Ещё одна особенность с точки зрения пищеварительной системы — кислотность. Людям с желудочно-кишечными проблемами, с отрыжкой и изжогой ананас тоже принесет вред. Даже металлическая банка может таить в себе угрозу из-за своего внутреннего покрытия», — объяснил диетолог.