«Так не бывает»: Сомнолог усомнился в правдивости популярного мифа о сне

21 сентября 2026, 16:36

Сомнолог Кудинов: длительность сна у каждого человека своя

Фото: iStock/millann

В сети распространяется новость о том, что исследователи Колумбийского университета выяснили, будто для предотвращения старения нужно спать менее 6 или более 8 часов в сутки. Правда ли это?





Сомнолог Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что продолжительность сна у каждого человека индивидуальна, и нельзя делать подобных общих выводов.





«Это утверждение некорректно, потому что продолжительность сна у каждого абсолютно индивидуальна. Среднестатистическая норма существует, но она тоже корректируется под организм конкретного человека», — прокомментировал он.

«Это ведь могли быть разные группы людей. Надо знать, по кому ориентировались, какие у них были заболевания, в каком это было регионе, какая у них национальность и цвет кожи. Авторы сделали такой вывод, но это не значит, что так оно и есть на самом деле», —резюмировал он.