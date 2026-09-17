Сомнолог раскрыла, почему жители больших городов плохо спят

17 сентября 2026, 14:37

Сомнолог Королева: стресс приводит к ухудшению качества сна

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Жители больших городов чаще других сталкиваются с проблемами со сном из-за стресса и обилия света. Об этом рассказала сомнолог Марина Королёва.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт уточнила, часто нервная система находится в состоянии повышенной возбудимости и не позволяет полноценно отдыхать. Из-за этого человек быстрее стареет и возрастают риски возникновения болезни Альцгеймера и деменции.





«Постоянные светодиодные сигналы в виде включенного телевизора, постоянной работы телефона и зарядных устройств раздражает нервную систему. Поэтому многие сейчас предпочитают спать в специальных темных очках или масках. Они позволяют частично уберечься от света, что также влияет на выработку мелатонина», — объяснила Королёва.

«Заподозрить осеннюю апатию можно по нескольким признакам. Первый и самый заметный — это стойкое снижение настроения, которое держится не день и не два, а неделями. Человек просыпается без ощущения отдыха, даже если спал достаточно. Второй признак — потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие», — пояснила эксперт.