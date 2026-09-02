Сомнолог рассказал, как быстро и безболезненно перевести ребенка на школьный график сна

02 сентября 2026, 12:36

Сомнолог Кудинов: отказ от сна днем поможет вернуть ребенка в школьный режим

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В случае, если родители заранее не успели подготовить детей к школьному графику, необходимо помочь им пережить первые сонливые деньки и не давать спать в дневное время. Такой совет дал врач-сомнолог Павел Кудинов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что быстро адаптировать ученика к ранним подъемам в школу поможет отказ от дневного сна в пользу прогулок, общения с друзьями и активного отдыха. Кроме того, необходимо постепенно смещать часы отбоя на более ранние. При этом резко ограничивать время проведения в гаджетах не стоит.





«Внезапное введение таких ограничительных мер ни к чему не приведет, у ребенка не экзамен завтра. Только еще больше причин для гражданских войн в семье появится. Не давать днем спать — это да. И немножко умотать его в течение дня, чтобы он физически и эмоционально был поднагружен», — подчеркнул Кудинов.