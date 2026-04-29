«Такая роскошь»: Стало известно, зачем в России учредили День коренных малочисленных народов

Политолог Журавлев: День коренных малочисленных народов защищает от агрессии

С 2026 года 30 апреля в России официально отмечается День коренных малочисленных народов. Указ об этом Президент подписал ещё 4 ноября 2025 года. В стране проживает более 194 народов и этносов, а особый статус имеют около 315 тысяч человек, сохраняющих язык, традиции и исконный уклад.





Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с «Радио 1» отметил, что, по данным переписи населения 2021 года, в России насчитывается более 194 народов и этносов. При этом около 315 тысяч человек относятся к коренным малочисленным народам — тем, кто живёт на исторической родине предков, занимается традиционными промыслами и говорит на родных языках.





«Это значит, что мы великая страна. Только великая страна может привести не к уменьшению числа народов на своей территории, а к их увеличению. Во многих странах мира идёт некая унификация. У нас малочисленные народы сохраняются в своей исторической культуре», — подчеркнул он.

«День коренных малочисленных народов — это День защиты людей от внешней агрессии. Я имею в виду сейчас агрессию жизни, экономики, экологии и так далее. Существование малых народов обогащает всю национальную культуру России. Из большего числа кубиков получится более сложно выстроенная структура. Каждый народ не только для себя нужен для того, чтобы формировать через культурный обмен некую единую культуру всей великой страны», — сказал эксперт.

«Учреждение Дня коренных малочисленных народов — не только символический шаг — за ним стоят реальные механизмы поддержки. А еще это показывает всем, что мы способны сохранить наше этническое многообразие», — резюмировал Журавлёв.