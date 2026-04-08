Политолог оценил последствия контроля Ирана над Ормузским проливом

08 апреля 2026, 15:33

Политолог Зленко: Контроль над Ормузским проливом повлияет на мировую торговлю

Контроль Ирана над судоходством через Ормузский пролив способен значительно сказаться на глобальной торговле и энергетическом секторе. Так считает руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.





Он уточнил, что в рамках двухнедельной паузы Иран вместе с Оманом будет взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов. Тегеран фактически получает ключевую роль в регулировании судоходства, пояснил эксперт.





«Иран публично утверждает свое право контролировать одну из главных морских артерий. Даже если формально речь идет о совместных действиях, именно Иран становится тем центром, который будет задавать условия судоходства в Персидском заливе», — отметил Зленко в разговоре с «Известиями».