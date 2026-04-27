Политолог раскрыл суть важного обращения Путина о запретах к парламентариям

27 апреля 2026, 18:00

Политолог Ежов: слова Путина о запретах направлены на снятие напряженности

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» прокомментировал выступление президента РФ на Совете законодателей при Федеральном собрании.





Президент России Владимир Путин выступил с важным обращением, в котором подчеркнул необходимость гибкости и динамичности законодательства, направленного в будущее. Он отметил, что чрезмерное количество ограничений тормозит развитие страны, а такие явления — временные и преходящие, в отличие от России, которая остается вечной.





«Здесь всё встроено в контекст, и на самом деле подобного рода заявления главы государств, они как раз-таки и направлены на снятие накопившейся напряжённости, напряжённости в социуме, которая, безусловно, имеет место быть. Эта напряжённость, она так или иначе отражается и на рейтинговых показателях», — отметил эксперт Ежов.

«Дело в том, что Россию очень активно и во многом даже, ориентируясь на какие-то искусственные основы, искусственные причины, надуманные пытались загнать в изоляцию. Но как бы ничего не получилось, Россия, как была, так и остаётся одним из ведущих факторов мировой политики, с которым нужно считаться, это тот субъект мирового политического процесса, который имеет своё мнение и его мнение нужно уважать».