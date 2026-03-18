«Техническое обслуживание»: Врач рассказала, как взбодрить организм после зимней спячки

18 марта 2026, 18:50

Врач Чиркова: весной нужно полностью проверять организм

Как безопасно выйти из зимней спячки? Почему в марте мы чувствуем усталость и кому срочно нужно записаться на диспансеризацию?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации для переходного периода и объяснила, почему весной организм работает на пределе.





«Любой переходный период для организма непрост. Мы выходим из зимы уставшими: всю зиму боролись с холодом и вирусами, мучили организм гиподинамией. К тому же есть нехватка витамина D из-за отсутствия солнца. И с такими недостатками человек подходит к весне, когда начинаются перепады давления и смена погоды», — сказала она.

«Если за этот зимний сезон вы два-три раза переболели вирусной инфекцией или тяжело перенесли грипп, если сильно набрали вес или, наоборот, беспричинно потеряли его — это повод обратиться к врачу. Весна — это период, когда стоит пойти и сделать техническое обслуживание своему организму. Посмотреть на него повнимательнее, послушать, что он хочет», — подчеркнула Чиркова.