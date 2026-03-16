Врач назвала поддерживающий работу печени овощ
Весной начинается сезон спаржи — овоща, который при регулярном употреблении может поддерживать работу печени и улучшать пищеварение.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила «Вечерней Москве», что ключевая польза спаржи связана с высоким содержанием пищевых волокон. По словам специалиста, клетчатка помогает контролировать аппетит. Она увеличивает объем пищи в желудке и снижает выработку грелина — гормона, усиливающего чувство голода. Благодаря этому уменьшается риск переедания.
Также в составе спаржи есть антиоксидант глутатион. Он помогает организму противостоять воспалению, замедляет процессы старения, защищает клетки от повреждений и благоприятно влияет на печень. Соломатина отметила, что спаржа снижает липидную и углеводную нагрузку, тем самым уменьшая риск жирового перерождения печени и ухудшения ее функций. Глутатион, в свою очередь, частично берет на себя «очищающую» роль, облегчая работу органа.
Отдельно эксперт подчеркнула влияние спаржи на кишечник. Пищевые волокна служат питательной средой для полезных бактерий. В результате они вырабатывают пребиотические жирные кислоты, которые помогают нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, снижая нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Кроме того, спаржа может способствовать укреплению иммунитета, поскольку значительная часть иммунной системы связана с кишечником. Клетчатка препятствует активному размножению грибков и вредных бактерий, которые любят сахар и переработанные продукты, а значит, помогает уменьшать воспалительные процессы и поддерживать защитные силы организма.
Диетолог напомнила, что спаржа богата и другими важными веществами, среди которых:
• фолиевая кислота — необходима для кроветворения и поддержания репродуктивной функции;
• калий — поддерживает работу сердца и сосудов, способствует выведению лишней жидкости и помогает снижать артериальное давление.
При этом у спаржи есть и ограничения. Люди с чувствительным кишечником или нарушенной микрофлорой могут испытывать дискомфорт. При чрезмерном употреблении она способна усиливать диуретический эффект некоторых препаратов, что иногда приводит к слишком сильному снижению давления. Также из-за содержания пуринов ее не рекомендуют при заболеваниях почек и повышенном уровне мочевой кислоты.
