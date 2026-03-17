Врач Ибрагимов назвал опасное свойство хурмы
Риски, связанные с употреблением хурмы озвучил врач‑терапевт, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, употребление трех и более плодов хурмы, особенно на голодный желудок, может спровоцировать острую кишечную непроходимость. Это касается пожилых людей с нарушениями моторики желудка или кишечника.
Причина кроется в высоком содержании грубых пищевых волокон в хурме. Однако единичное употребление фрукта, как правило, не несет серьезной угрозы, утверждает врач.
Гастроэнтеролог заявил, что даже здоровым людям не стоит есть больше двух плодов хурмы за раз. Кроме того, не рекомендуется сочетать хурму с кисломолочными товарами и морепродуктами.
