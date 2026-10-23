23 октября 2026, 15:21

Фото: iStock/NemanjaMiscevic

Мороз способен быстро разрядить смартфон, вызвать сбои в работе умных часов и лишить ноутбук питания в самый неподходящий момент. Холод особенно опасен для устройств с литий-ионными аккумуляторами, а резкое возвращение в тепло грозит конденсатом и поломкой электроники. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему низкие температуры опасны для гаджетов Можно ли пользоваться смартфоном на морозе Что делать, если смартфон упал в снег Почему ноутбук не стоит включать сразу после мороза Как мороз влияет на фотоаппараты Можно ли носить умные часы в мороз Пауэрбанк на морозе Что происходит с наушниками на холоде Может ли гаджет взорваться от мороза Как защитить технику зимой

Почему низкие температуры опасны для гаджетов

Фото: iStock/Firn

Можно ли пользоваться смартфоном на морозе

Что делать, если смартфон упал в снег

Фото: iStock/Олег Копьёв

Почему ноутбук не стоит включать сразу после мороза

Как мороз влияет на фотоаппараты

Можно ли носить умные часы в мороз

Фото: iStock/Lifemoment

Пауэрбанк на морозе

Что происходит с наушниками на холоде

Фото: iStock/Tverdohlib

Может ли гаджет взорваться от мороза

Как защитить технику зимой