Телефон выключился на улице: какие гаджеты боятся мороза и что делать, если они упали в снег?
Мороз способен быстро разрядить смартфон, вызвать сбои в работе умных часов и лишить ноутбук питания в самый неподходящий момент. Холод особенно опасен для устройств с литий-ионными аккумуляторами, а резкое возвращение в тепло грозит конденсатом и поломкой электроники. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему низкие температуры опасны для гаджетовЗимой гаджеты сталкиваются сразу с несколькими рисками. Главный из них связан с аккумулятором. Большинство портативных устройств работают от литий-ионных или литий-полимерных батарей. На холоде внутри них замедляются химические процессы. Источник питания временно теряет часть ёмкости и хуже отдаёт энергию. Поэтому полностью заряженный смартфон может резко показать один процент заряда или выключиться. После согревания часть заряда иногда возвращается. Однако постоянное переохлаждение может сократить срок службы батареи.
Мороз влияет не только на аккумулятор. Сенсорный экран иногда медленнее реагирует на касания. Дисплей может тускнеть, зависать или давать искажённое изображение. Пластиковые детали на холоде становятся более хрупкими, поэтому падение способно привести к трещине даже при несильном ударе. Самая серьёзная опасность возникает после возвращения в тёплое помещение. На холодном корпусе и деталях внутри устройства может появиться конденсат. Влага способна повредить контакты и электронику. По этой причине технику не стоит сразу включать или ставить на зарядку.
У каждого производителя есть собственные рекомендации по температуре работы и хранению. Перед долгой поездкой или съёмкой на улице лучше изучить инструкцию именно к своей модели.
Можно ли пользоваться смартфоном на морозеСмартфон зимой лучше носить во внутреннем кармане куртки. Там он получает тепло от тела и медленнее остывает. В наружном кармане аппарат быстро теряет заряд, особенно при ветре. На морозе не стоит долго смотреть видео, запускать игры, снимать ролики в высоком качестве или разговаривать по телефону часами. Такие задачи сильно нагружают батарею. При низкой температуре она разряжается ещё быстрее.
Телефон может сам выключиться даже при заметном остатке заряда. В такой ситуации не нужно многократно нажимать кнопку питания. Уберите устройство в тепло и дайте ему согреться естественно. Дома положите аппарат на сухую поверхность и подождите не менее получаса. Затем попробуйте включить его. Если смартфон завис, не реагирует на экран или постоянно перезагружается, не грейте его феном и не кладите на батарею. Резкий нагрев повышает риск образования конденсата. Лучше оставить технику при комнатной температуре, а затем выполнить обычную перезагрузку.
Не подключайте замёрзший телефон к зарядному устройству сразу после улицы. Сначала убедитесь, что корпус, разъём и кабель сухие. Зарядка при возможной влаге может привести к неисправности.
Что делать, если смартфон упал в снегСнег быстро тает от тепла рук и корпуса. Даже модель с защитой от воды не стоит долго держать в сугробе. Влагозащита не даёт полной гарантии, особенно если гаджет уже падал или получал повреждения. Достаньте телефон из снега и выключите его. Сухой мягкой салфеткой удалите влагу с корпуса, кнопок, камер, динамиков и разъёма. Не трясите аппарат слишком сильно. Не дуйте в отверстия: так капли могут попасть глубже.
Не вставляйте кабель питания и не подключайте проводные наушники. Не пытайтесь высушить устройство в рисе, духовке или микроволновке. Не используйте горячий воздух. Самый безопасный способ — оставить смартфон в сухом помещении и дождаться полного высыхания. Если после падения камера запотела, динамик хрипит, зарядка не работает или на экране появились пятна, лучше обратиться в сервисный центр. Внутрь корпуса могла попасть вода.
Почему ноутбук не стоит включать сразу после морозаНоутбук плохо переносит долгую работу на улице зимой. Его аккумулятор ведёт себя так же, как батарея смартфона: заряд быстро падает, а система может отключиться. Холод затрагивает экран, клавиатуру, разъёмы и накопитель. Особой осторожности требует техника с жёстким диском. Внутри такого накопителя есть подвижные детали. Низкая температура может помешать их нормальной работе. Ноутбук с SSD тоже не стоит использовать на сильном морозе, поскольку риски для батареи и конденсата остаются.
Если компьютер выключился в дороге, не пытайтесь немедленно запустить его от розетки. После улицы оставьте закрытый ноутбук в сумке или чехле на один-два часа. Так он нагреется постепенно. Лишь затем можно открыть крышку и включить устройство. Не ставьте ноутбук на батарею и не направляйте на него поток горячего воздуха. От резкого нагрева влага может появиться не только снаружи, но и внутри корпуса. Если техника не включается после согревания, не заряжается или показывает ошибки, потребуется диагностика.
Как мороз влияет на фотоаппаратыФотоаппараты часто используют зимой во время прогулок, путешествий и спортивных мероприятий. Однако камера нуждается в защите от холода и снега. На улице быстрее разряжается аккумулятор, медленнее срабатывают кнопки, а экран может хуже отображать картинку.
Запасную батарею лучше держать во внутреннем кармане. Тёплый аккумулятор пригодится, если основной внезапно потеряет заряд. Менять батареи во время снегопада нежелательно: в отсек может попасть вода. После съёмки не стоит сразу доставать камеру из сумки в тёплой квартире. Оставьте её в закрытом чехле на некоторое время. Это снизит риск конденсата на объективе и внутренних элементах.
Можно ли носить умные часы в морозУмные часы обычно находятся на запястье и получают тепло от руки. Благодаря этому они часто работают дольше, чем смартфон в наружном кармане. Но сильный мороз всё равно способен быстро разрядить батарею и повлиять на экран. На холоде часы могут потерять связь с телефоном, медленнее отвечать на касания или неожиданно выключиться. Если дисплей погас, зайдите в тёплое место и дайте устройству согреться. Не ставьте часы на зарядку, пока на корпусе и контактах остаётся влага.
Пауэрбанк на морозеПауэрбанк содержит аккумуляторные элементы, поэтому холод для него особенно нежелателен. На улице внешний аккумулятор может быстро потерять заряд и перестать заряжать смартфон. Индикатор иногда показывает остаток ёмкости, но энергии для работы уже не хватает.
Не оставляйте пауэрбанк в автомобиле, на балконе или в неотапливаемом помещении. На прогулке храните его во внутреннем кармане. Подключайте устройство к телефону только при необходимости.
Что происходит с наушниками на холодеБеспроводные наушники и зарядный кейс оснащены маленькими аккумуляторами. Они быстро теряют заряд при минусовой температуре. Гарнитура может отключиться через несколько минут после выхода на улицу, хотя дома показывала высокий уровень батареи.
Холод и ветер иногда ухудшают качество связи. Микрофон способен передавать шум, а наушники могут терять соединение со смартфоном. Кейс лучше не класть в наружный карман. Безопаснее держать его ближе к телу. Если наушник упал в снег, достаньте его, выключите при наличии такой функции и аккуратно вытрите. Не кладите влажное устройство в кейс. Сначала проверьте контакты и дождитесь полного высыхания. Вода внутри футляра может повредить оба наушника и саму зарядную систему.