Композитор Ревтов объяснил, почему ИИ пока не заменит музыкантов
Композитор Ревтов: ИИ не может написать песню, где есть душа и сердце
Искусственный интеллект способен за минуты создавать музыкальные композиции, однако такие треки не всегда получаются цельными и эмоциональными. Композитор Сергей Ревтов считает, что нейросетям пока не хватает человеческого опыта и чувств, которые помогают авторам создавать музыку.
В комментарии RuNews24 Ревтов отметил, что некоторые композиции, созданные ИИ, напоминают смесь фрагментов из разных песен, в которой нет единой идеи и развития.
«Это похоже больше на пазл, как будто это какая-то каша из примеров разных песен, собранных в одну кучу. В песне нет сердца, нет какой-то единой линии, нет души, нет развития», — пояснил композитор.При этом Ревтов не считает нейросети угрозой для музыкантов. По его мнению, ИИ может стать полезным инструментом при создании демоверсий и поиске вариантов аранжировки.
«Если человек использует ИИ как инструмент, как аранжировщика, чтобы сделать демо, из которого в дальнейшем вырастет большая песня, то это одно», — отметил он.Главное, считает композитор, — роль человека в работе над итоговым произведением. Автор может переработать сгенерированный материал, внести собственные идеи и самостоятельно определить, как будет звучать композиция.
Ревтов также допустил, что со временем отличать музыку, созданную нейросетью, от произведений человека станет сложнее. Особенно если профессиональный музыкант серьёзно доработает результат генерации.
Однако имитировать музыкальный стиль — не то же самое, что передать личные переживания. По мнению Ревтова, нейросеть не способна самостоятельно прожить человеческую историю, которая становится основой песни о любви, потере или боли.
«Искусственный интеллект не может написать песню, где есть душа, сердце и человеческие мысли», — подчеркнул композитор.Ревтов считает, что ИИ следует развивать как помощника музыканта, а не замену творческой личности. Технологии могут ускорить работу над аранжировками и расширить возможности авторов, но именно человек определяет содержание песни и чувства, которые она передаст слушателю.