Композитор Ревтов объяснил, почему ИИ пока не заменит музыкантов

23 октября 2026, 15:24

Композитор Ревтов: ИИ не может написать песню, где есть душа и сердце

Фото: istockphoto / gbh007

Искусственный интеллект способен за минуты создавать музыкальные композиции, однако такие треки не всегда получаются цельными и эмоциональными. Композитор Сергей Ревтов считает, что нейросетям пока не хватает человеческого опыта и чувств, которые помогают авторам создавать музыку.





В комментарии RuNews24 Ревтов отметил, что некоторые композиции, созданные ИИ, напоминают смесь фрагментов из разных песен, в которой нет единой идеи и развития.

«Это похоже больше на пазл, как будто это какая-то каша из примеров разных песен, собранных в одну кучу. В песне нет сердца, нет какой-то единой линии, нет души, нет развития», — пояснил композитор.

«Если человек использует ИИ как инструмент, как аранжировщика, чтобы сделать демо, из которого в дальнейшем вырастет большая песня, то это одно», — отметил он.

«Искусственный интеллект не может написать песню, где есть душа, сердце и человеческие мысли», — подчеркнул композитор.