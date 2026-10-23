«Ушастые истории. Хранители света»: в Петербурге покажут балет для подростков
В Санкт-Петербурге 24 и 25 октября состоится премьера танцевального шоу «Ушастые истории. Хранители света». Хореограф Святослав Мельников создал постановку для школьников и подростков, объединив современный балет и драматический театр.
В интервью «Петербургскому дневнику» Мельников рассказал, что работа над спектаклем помогает артистам глубже понять чувства героев и разобраться в собственных переживаниях.
По словам хореографа, в основе постановки лежат темы взросления, дружбы, неуверенности в себе и умения признавать ошибки. Во время репетиций артисты пропускают истории персонажей через личный опыт. Мельников сравнил этот процесс с терапией, в которой участники коллектива вместе взрослеют и учатся по-новому смотреть на сложные ситуации.
«Всё, что происходит на площадке, создаётся по большой любви. Наши юные артисты учатся главному — уважать друг друга и ценить чужой труд. Ценность человека, его жизни и чувств всегда идет впереди процесса», — отметил постановщик.В спектакле задействованы около 70 молодых танцовщиков и детей. Постановка рассказывает о школе мечты, взрослении и сложных человеческих переживаниях. Один из центральных персонажей — Мистер Дым, одинокий ребёнок, который сталкивается с жестокими обстоятельствами и постепенно становится антагонистом. По замыслу автора, история показывает, что даже в трудной ситуации у человека остаётся выбор.
Отдельным вызовом для команды стала музыкальная основа спектакля — Четвёртая симфония Петра Чайковского. Мельников назвал решение поставить хореографию на это произведение непростой задачей. При этом в шоу сочетаются драматические эпизоды, юмор и масштабные визуальные решения.
Премьера «Ушастых историй. Хранители света» пройдёт на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.