«Температура рухнет»: Синоптик рассказал о «прохладных качелях» на майских выходных в Москве и области

08 мая 2026, 14:03

Синоптик Цыганков: майские в Москве и Подмосковье будут осенними

После рекордно теплых майских дней в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт. В ближайшие часы, а также в предстоящие выходные, жителей Москвы и Подмосковья ждет резкое похолодание, местами с грозами и небольшими дождями. По словам синоптиков, столбики термометров упадут почти в два раза по сравнению с пятницей, и погода станет на 2–3 градуса холоднее климатической нормы.





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что пришедший холодный фронт уже начал сбивать «летнее» тепло, радовавшее горожан предыдущие дни.





«У нас прошёл холодный фронт, он пока размытый, но температура уже понизилась по сравнению со вчерашним днём почти в два раза», — сказал он.

«В выходные дни будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночные температуры до +8, дневные до +16 градусов. Особенность предстоящих дней — не столько сами значения температуры, сколько их разительное отличие от той жары, которая была в регионе буквально накануне. Хотя сильных и затяжных ливней не ожидается, полностью без осадков обойтись не получится», — поделился Цыганков.