«Тень ожирения»: Эндокринолог назвала скрытую угрозу диабета
Эндокринолог Павлова: диабет — это риск онкологических заболеваний
Рост заболеваемости сахарным диабетом в России напрямую связан с пандемией ожирения.
Доктор медицинских наук Зухра Павлова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему болезнь становится неизбежным следствием образа жизни современного человека и что может изменить каждый.
«Ожирение превратилось уже даже не в эпидемию, а в пандемию: два миллиарда людей с лишним весом и один миллиард с ожирением. А диабет — это, собственно, тень ожирения. Они идут почти параллельно», — сказала она.
По словам эндокринолога, именно диабет второго типа, связанный с избыточным весом, представляет главную угрозу. Болезнь не только сокращает продолжительность жизни, но и приводит к тяжелым осложнениям.
«Диабет — это и слепота, и очень высокий риск онкологических заболеваний. 40% онкологии в Америке связаны с ожирением», — предупредила врач.
Главный совет Павловой — начать с себя и показать детям на собственном примере, что здоровье — это важно.
«Дети никогда не делают то, что мы говорим, они повторяют то, что мы делаем. Покажите собственным примером, что вы физически активны, что ложитесь вовремя спать, что питатетесь правильно. И они будут повторять», — резюмировала собеседница.