Обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье с января прошли 6 тыс. человек
Более шести тысяч взрослых и детей прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На занятиях слушателям рассказывают, как контролировать уровень сахара в крови, как считать углеводы, какого рациона следует придерживаться и пр.
Всего в Подмосковье насчитывается 137 школ сахарного диабета для взрослых и 39 — для детей. Уроки там проходят бесплатно. Слушателем может стать любой житель региона с подтверждённым диагнозом.«Диабет является хроническим заболеванием, он требует постоянного контроля в течение всей жизни. И такие школы помогают пациентам научиться жить с этой болезнью, адаптироваться к новым условиям», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.