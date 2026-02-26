Обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье с января прошли 6 тыс. человек

26 февраля 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более шести тысяч взрослых и детей прошли обучение в подмосковных школах сахарного диабета с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На занятиях слушателям рассказывают, как контролировать уровень сахара в крови, как считать углеводы, какого рациона следует придерживаться и пр.



