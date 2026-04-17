«Тепловой разгон и возгорание»: Россиянам разъяснили предложение запретить пользоваться пауэрбанками на борту самолётов

17 апреля 2026, 14:59

Авиаэксперт Гусаров: пауэрбанки хотят запретить из-за возгорания в салоне

Росавиация предложила Минтрансу ввести новые ограничения для пассажиров — запретить использование пауэрбанков во время полёта. Инициатива появилась после того, как на борту самолёта «Уральских авиалиний» загорелось портативное устройство. При этом, как поясняют эксперты, провозить аккумуляторы в ручной клади по-прежнему можно — главное, не включать их в салоне.





Главный редактор портала «Авиаточка.Ру» Роман Гусаров в беседе с «Радио 1» заявил, что вопреки возможным опасениям, полного запрета на провоз пауэрбанков не планируется, и главное правило останется неизменным: устройства можно брать с собой только в салон.





«Многие авиакомпании сейчас запрещают использование любых гаджетов при взлёте и посадке. Это общемировая практика, вызванная скорее перестраховкой. Взлёт и посадка — это наиболее ответственный этап полёта, поэтому возникновение какой-либо внештатной ситуации из-за того, что пассажир что-то не так сделал, наиболее нежелательна именно в этот момент», — объяснил он.

«Дело в том, что сегодня мы используем современные высокоэнергетические эффективные аккумуляторы. К сожалению, у них есть один большой недостаток — неконтролируемый тепловой разгон. Вероятность самопроизвольного возгорания крайне мала, а если это происходит в салоне, экипаж быстро справляется с огнём. В багажном отсеке последствия могли бы быть гораздо серьёзнее», — пояснил эксперт.