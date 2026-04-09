Самолет экстренно сел из-за странного запаха

09 апреля 2026, 12:26

Самолет Delta экстренно сел из-за странного запаха на борту в США

В США самолет авиакомпании Delta Air Lines совершил экстренную посадку из-за странного запаха на борту.





Как сообщает портал San Francisco Chronicle, инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл. Менее чем через час после вылета, когда лайнер пролетал над национальным парком Йосемити, он резко изменил курс на запад и приземлился в аэропорту Окленд-Сан-Франциско.



Представитель перевозчика Джесс Меррилл пояснила, что пилоты приняли решение сменить маршрут в целях предосторожности после того, как члены экипажа пожаловались на необычный запах в салоне. Природу его происхождения пока не установили.



Посадка прошла благополучно. Воздушное судно вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях, обеспечили питанием и перенесли на другие рейсы.



