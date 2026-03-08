Российский аэропорт не принимает и не выпускает самолеты

08 марта 2026, 13:01

Росавиация: в аэропорту Калуги временно ограничили полеты

Фото: iStock/undrey

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, меры приняли днем 8 марта из соображений безопасности. В настоящий момент прием и выпуск самолетов не осуществляется.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.