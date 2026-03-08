Российский аэропорт не принимает и не выпускает самолеты
Росавиация: в аэропорту Калуги временно ограничили полеты
Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, меры приняли днем 8 марта из соображений безопасности. В настоящий момент прием и выпуск самолетов не осуществляется.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.В ночь на воскресенье также закрывали авиагавани Волгограда и Краснодара. Сейчас они работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что двигатель самолета авиакомпании AZUR Air загорелся при взлете из московского аэропорта Внуково.