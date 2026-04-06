Самолет прервал посадку из-за свадебного салюта
В аэропорту Парижа самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из Венеции, был вынужден уйти на второй круг из-за свадебного фейерверка, запущенного рядом со взлетно-посадочной полосой. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел вечером 5 апреля — капитан заметил вспышки и клубы дыма у земли, когда лайнер уже заходил на посадку.
По данным местных властей, салют устроили участники свадебной процессии, состоявшей примерно из 15 автомобилей. Пилот принял решение отказаться от посадки немедленно. В аэропорту активировали аварийные процедуры, одну из полос временно закрыли для проверки. Позже диспетчеры перенаправили рейс на другую полосу, где борт благополучно приземлился.
В EasyJet подтвердили инцидент, отметив, что решение об уходе на второй круг было стандартной мерой предосторожности. В компании подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а безопасность пассажиров «ни в один момент не подвергалась угрозе».
Читайте также: