«Терапевтическая мера»: Психолог оценила нововведение по запрету телефонов в школах с 1 сентября

27 августа 2026, 13:07

Психолог Кардиакос: запрет телефонов в школах повысит внимательность детей

Фото: iStock/Pinkypills

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу приказ Минпросвещения, который закрепляет требования к использованию мобильных телефонов во время занятий. Согласно приказу, на уроках школьникам нельзя пользоваться телефонами, за исключением ситуаций, когда возникает угроза жизни или здоровью либо происходят другие экстренные случаи.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что новый приказ не станет шоком для системы образования, потому что широкое распространение аналогичных правил на местах началось задолго до 2026 года.





«На самом деле эта практика уже введена во многих школах. Дети просто на уроках не используют телефоны, они абсолютно привыкают и планируют. Речь идет не о революционной мере, а о законодательном закреплении уже существующей нормы. Для учеников младших и средних классов, которые с первого класса видели аналогичные требования, новый порядок не станет сюрпризом», — отметила она.

«Это не абсурдные меры. Если детям срочно нужно связаться с родителями, они могут это сделать. Им выдают телефон, допустим, на перемене или в конце уроков. Важный нюанс: телефон не изымается навсегда, а лишь перестает быть центром внимания в течение 45 минут урока. Такая модель учит детей различать «срочное» и «отвлекающее», возвращая им способность концентрироваться без постоянной проверки уведомлений», — пояснила Кардиакос.

«Сейчас, к сожалению, внимание у детей очень плавающее, короткое, неустойчивое. Эта мера позволит нам вернуть хотя бы часть усидчивости и научить детей фокусироваться и генерировать идеи, независимо от инфоповодов и гаджетов», — поделилась мнением психолог.