«Тело знает правду»: Психолог объяснила, как определить «больные» отношения

26 августа 2026, 18:12

Психолог Метель: организм замечает проблемы в отношениях раньше сознания

Фото: Istock/fizkes

Психолог Жанна Метель заявила, что организм улавливает проблемы в отношениях раньше сознания. По её словам, нервная система реагирует на напряжение, а в условиях постоянного ожидания конфликта тело остаётся в режиме защиты.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт советует спросить себя: что я терплю или подавляю? И проверить, как меняется состояние, когда партнёр уезжает — становится ли легче дышать, лучше ли спится, появляется ли энергия. Метель отметила: если самочувствие зависит от присутствия партнёра, это повод задуматься.

«При этом телесные симптомы не стоит автоматически объяснять только отношениями. Головная боль, проблемы со сном, скачки давления или нарушения пищеварения требуют медицинской оценки. Но когда обследования не находят очевидной причины, а ухудшение самочувствия из раза в раз совпадает с эмоционально тяжёлыми ситуациями в отношениях, имеет смысл посмотреть и на психологическую сторону происходящего», — объяснила специалист.