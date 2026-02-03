Стало известно о наказании студентов-медиков, которые издевались над пациентами

03 февраля 2026, 14:16

Студентку-медика уволили за издевательства над пациентами в больнице Кемерова

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Сотрудники больницы Подгорбунского в Кемерове, которые снимали голых пациентов и публиковали в закрытых каналах, а также издевались над больными людьми, понесли заслуженное наказание. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.





По данным «Сiбдепо», девушку, принимавшую участие в съемках, уволили. При этом молодой человек не работает в медучреждениях государственной системы здравоохранения.





«В социальных сетях распространилось видео с недопустимым поведением молодых людей на территории медицинского учреждения. Оно противоречит не только нормам медицинской этики, но и общечеловеческим ценностям. Это архивная съемка, которая была сделана выпускниками Кузбасского медицинского колледжа», — уточнил министр.