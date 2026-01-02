Россиянам рассказали, почему алкоголь нельзя пить зимой на улице
Терапевт Бурнацкая: алкоголь создаёт иллюзию тепла и ускоряет переохлаждение
Профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск переохлаждения зимой.
В беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт посоветовала брать на прогулку термос с тёплым питьём и лёгкий перекус, например, шоколад или орехи.
«Алкоголь категорически противопоказан, так как он создаёт иллюзию тепла за счёт расширения сосудов, но ускоряет потерю тепла и повышает риск гипотермии. Даже в холоде организм теряет влагу через дыхание, поэтому пить тёплое (не горячее) каждые 45–60 минут важно для поддержания нормальной терморегуляции», — объяснила специалист.Доктор добавила, что переохлаждение развивается, когда температура тела падает ниже 35 °C. К его ранним признакам относят дрожь, потерю координации и спутанность сознания. Прекращение дрожи может сигнализировать о переходе к тяжёлой стадии.