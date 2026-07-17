«Терпеть унижения»: Сексолог рассказала, что по-настоящему означает «сексуальная совместимость»

17 июля 2026, 11:36

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сексуальные предпочтения в паре играют немаловажную роль. И если одному хочется оскорблений и жесткости, другой будет желать нежности и мягкости. Как в этом случае прийти к компромиссу?





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что сексуальная совместимость — это не когда один захотел, а второй мужественно это пережил.





«Если одному партнёру хочется, например, филиала словесного ада, а второй от одной мысли покрывается холодным потом, действует очень простое правило: нет — это не начало переговоров. Согласие должно быть добровольным, конкретным и может быть отозвано в любой момент. Без уговоров, обид и манипуляций, типа "ты меня совсем не любишь"», — сказала она.