«Терпеть унижения»: Сексолог рассказала, что по-настоящему означает «сексуальная совместимость»
Сексуальные предпочтения в паре играют немаловажную роль. И если одному хочется оскорблений и жесткости, другой будет желать нежности и мягкости. Как в этом случае прийти к компромиссу?
Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что сексуальная совместимость — это не когда один захотел, а второй мужественно это пережил.
«Если одному партнёру хочется, например, филиала словесного ада, а второй от одной мысли покрывается холодным потом, действует очень простое правило: нет — это не начало переговоров. Согласие должно быть добровольным, конкретным и может быть отозвано в любой момент. Без уговоров, обид и манипуляций, типа "ты меня совсем не любишь"», — сказала она.По словам эксперта, можно попробовать поискать альтернативу — например, более властный тон без оскорблений, заранее согласованные слова, ролевой сценарий, другие способы добавить интенсивности. Но терпеть унижение ради сохранения отношений человек не обязан и категорически не должен.