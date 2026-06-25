Сексолог рассказала о поразившей ее привычке зумеров в постели
Сексолог Исайя МакКимми заявила, что многие представители поколения Z проверяют уведомления в телефоне даже в интимные моменты. Специалистка призналась, что такая привычка ее удивила. Об этом пишет 7News.
По словам МакКимми, она обратила внимание на результаты исследования из США, где выяснили: молодые люди нередко не выпускают смартфон из рук даже во время секса. Эксперт считает, что эта тенденция заставляет задуматься о том, как сохранить живое общение в мире, где цифровая среда занимает все больше места.
При этом, отметила сексолог, зумеры внимательнее подходят к выбору партнера, чем люди старших поколений. Они реже соглашаются на случайные связи, не так часто знакомятся в барах и чаще нацелены на серьезные отношения. Еще одной заметной особенностью МакКимми назвала раздельный сон в паре. По ее словам, многие молодые люди идут на такой формат ради полноценного отдыха и комфорта.
Зумеры — это представители поколения Z. Обычно к ним относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х, хотя точные границы могут отличаться.
Ранее сексолог объяснила, что при обрезании у мужчин может затрагиваться чувствительная эрогенная зона в области рядом с уздечкой, где находится большое количество нервных окончаний. Из-за этого восприятие ощущений может смещаться на другие участки тела.
Читайте также: