Сексолог рассказала о поразившей ее привычке зумеров в постели

25 июня 2026, 07:41

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Исайя МакКимми заявила, что многие представители поколения Z проверяют уведомления в телефоне даже в интимные моменты. Специалистка призналась, что такая привычка ее удивила. Об этом пишет 7News.