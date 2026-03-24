«Теряем внутриутробно»: Гинеколог назвала главный резерв рождаемости в России
Нереализованная потребность в детях у россиян 30-40 лет может помочь увеличить рождаемость. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что именно у мужчин и женщин в возрасте 30–40 лет скрыт большой потенциал для повышения рождаемости в стране. По его словам, «нереализованная потребность в детях» в этой возрастной группе является ключевым резервом для демографического восстановления.Также Онищенко отметил необходимость сосредоточить усилия на поддержке семей и улучшении условий для планирования и рождения детей.
Врач-акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» поддержала мнение Геннадия Онищенко и отметила, что надеяться на высокую рождаемость от граждан младше 30 лет не приходится из-за демографической ямы 1990-х. Главный резерв — в более взрослом поколении.
«Группа 30+ — это люди, у которых, вероятнее всего, либо уже есть ребёнок, либо они стремятся стать родителями. Именно этому поколению взрослых людей, разумно подходящих к вопросам планирования своей семьи, нужно оказывать максимальную помощь и поддержку», — заявила она.
По её словам, значительный потенциал заключён в повторных браках, где рождение общего ребёнка становится «клеем, который склеивает сердца и судьбы».Ключевым тезисом эксперта стало требование разделить два демографических явления: аборты и репродуктивные потери (выкидыши, замершие беременности, мертворождения).
«Около 390 000 в год мы теряем младенцев внутриутробно. Это были желанные дети, которые по тем или иным причинам не смогли родиться. Вот эти женщины — наш потенциал. Они хотели этого ребёнка, но, к сожалению, судьба им этого малыша не дала», — подчеркнула врач.
В противовес этому эксперт высказалась против практики психологического давления на женщин, решивших прервать беременность на законных основаниях.
«Не заниматься отговариванием и убеждением женщин. С точки зрения психологии, это манипуляция человеком, пренебрежение его правами», — заявила акушер-гинеколог.
Отвечая на вопрос о профилактике, Любовь Ерофеева констатировала низкий уровень культуры здоровья среди населения, особенно среди молодежи. Она выразила сожаление, что в школьной программе отсутствует предмет «здравосбережения», что приводит к непониманию долгосрочных рисков.
«Наши подростки очень мало знают о своём здоровье. Нельзя в летних кроссовках ходить зимой в мороз или с голым пупком. Это все может плохо сказаться на перспективах создания семьи и рождения детей», — отметила эксперт.