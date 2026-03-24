«Теряем внутриутробно»: Гинеколог назвала главный резерв рождаемости в России

24 марта 2026, 18:18

Гинеколог Ерофеева: главный резерв рождаемости — в более взрослом поколении

Фото: iStock/Pressmaster

Нереализованная потребность в детях у россиян 30-40 лет может помочь увеличить рождаемость. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что именно у мужчин и женщин в возрасте 30–40 лет скрыт большой потенциал для повышения рождаемости в стране. По его словам, «нереализованная потребность в детях» в этой возрастной группе является ключевым резервом для демографического восстановления.Также Онищенко отметил необходимость сосредоточить усилия на поддержке семей и улучшении условий для планирования и рождения детей.





Врач-акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» поддержала мнение Геннадия Онищенко и отметила, что надеяться на высокую рождаемость от граждан младше 30 лет не приходится из-за демографической ямы 1990-х. Главный резерв — в более взрослом поколении.





«Группа 30+ — это люди, у которых, вероятнее всего, либо уже есть ребёнок, либо они стремятся стать родителями. Именно этому поколению взрослых людей, разумно подходящих к вопросам планирования своей семьи, нужно оказывать максимальную помощь и поддержку», — заявила она.

«Около 390 000 в год мы теряем младенцев внутриутробно. Это были желанные дети, которые по тем или иным причинам не смогли родиться. Вот эти женщины — наш потенциал. Они хотели этого ребёнка, но, к сожалению, судьба им этого малыша не дала», — подчеркнула врач.

«Не заниматься отговариванием и убеждением женщин. С точки зрения психологии, это манипуляция человеком, пренебрежение его правами», — заявила акушер-гинеколог.

«Наши подростки очень мало знают о своём здоровье. Нельзя в летних кроссовках ходить зимой в мороз или с голым пупком. Это все может плохо сказаться на перспективах создания семьи и рождения детей», — отметила эксперт.