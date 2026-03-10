Гинеколог с генетическим заболеванием тайно оплодотворил минимум 16 женщин
Врач-гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в 1970-80-х годах. Об этом сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования, передает РИА Новости.
Больница обнародовала результаты расследования, которое касалось ошибок, допущенных банком спермы в прошлом. Согласно отчету, проверка началась после того, как бывший гинеколог медучреждения признался, что в 1970-1980-х годах использовал свою сперму для искусственного оплодотворения пациенток.
Выяснилось, что врач является носителем наследственного заболевания. В связи с этим больница обратилась к потенциальным детям этого врача с просьбой сдать свою ДНК в экспертный центр Fiom для проведения анализа.
Уточняется, что до 1990-х годов в стране не существовало законодательных норм, регулирующих методы искусственного оплодотворения. Однако существовали профессиональные стандарты и этические кодексы для врачей, которые гинеколог нарушил.
