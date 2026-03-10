Гинеколог с генетическим заболеванием тайно оплодотворил минимум 16 женщин

10 марта 2026, 15:05

В нидерландском Арнеме гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

Фото: iStock/sudok1

Врач-гинеколог из нидерландского города Арнем тайно использовал собственную сперму для зачатия как минимум 16 детей с помощью искусственного оплодотворения в 1970-80-х годах. Об этом сообщила городская больница Rijnstate после независимого расследования, передает РИА Новости.