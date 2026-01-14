Женщина родила тройняшек от гинеколога, который заменил сперму её мужа своей

14 января 2026, 17:28

В Нидерландах женщина спустя годы узнала, что родила тройняшек от гинеколога

Фото: Istock/gorodenkoff

В 1985 году в Нидерландах женщина обратилась в больницу Sophie Ziekenhuis для лечения бесплодия. Её лечил гинеколог Ян Вильдшут, который тайно использовал собственную сперму для оплодотворения клиентки. Об этом информирует DailyMail.