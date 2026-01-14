Женщина родила тройняшек от гинеколога, который заменил сперму её мужа своей
В 1985 году в Нидерландах женщина обратилась в больницу Sophie Ziekenhuis для лечения бесплодия. Её лечил гинеколог Ян Вильдшут, который тайно использовал собственную сперму для оплодотворения клиентки. Об этом информирует DailyMail.
Осенью 1988 года врачи установили, что женщина беременна тройней. Дети родились 1 ноября того же года. В 2019 году выяснилось, что Вильдшут использовал собственную сперму для оплодотворения ещё нескольких пациенток.
ДНК-тест одного из тройняшек подтвердил, что врач — их биологический отец. В суде мать заявила, что восприняла произошедшее как изнасилование и чувствовала себя «машиной для размножения».
Апелляционный суд признал больницу ответственной за действия гинеколога, который использовал свою сперму без ведома пациенток. Помимо этого, установлено, что клиника виновна в сокрытии биологического происхождения детей. Несмотря на довод о сроке давности, который ранее позволил суду первой инстанции отклонить иск, апелляция это решение отменила.
