Гинеколог предупредила, чем грозит постоянное использование ежедневных прокладок

06 марта 2026, 19:10

Гинеколог Уланкина: Круглосуточное использование прокладок ведет к дерматиту

Фото: iStock/Drazen Zigic

Постоянное ношение ежедневных прокладок может вредить женскому здоровью. Об этом сообщила врач-гинеколог Ольга Уланкина в беседе с Life.ru.