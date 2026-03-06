Гинеколог предупредила, чем грозит постоянное использование ежедневных прокладок
Постоянное ношение ежедневных прокладок может вредить женскому здоровью. Об этом сообщила врач-гинеколог Ольга Уланкина в беседе с Life.ru.
Уланкина отметила, что прокладка создает так называемый «эффект парника», поскольку при её использовании между бельем и кожей образуется теплая и влажная среда. По словам доктора, именно она способствует размножению бактерий и грибков.
Врач подчеркнула, что регулярное ношение прокладок может нарушить баланс микрофлоры. Кроме того, ежедневное применение этого средства гигиены может повысить риск раздражения кожи, контактного дерматита и молочницы.
Уланкина уточнила, что ежедневные прокладки не являются медицинскими изделиями и не предназначены для постоянного использования. Их основная цель — обеспечить комфорт при умеренных физиологических выделениях, например, в середине менструального цикла. Однако врач не рекомендовала использовать их круглосуточно.
