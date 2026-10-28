«Теряют мужественность»: Диетолог назвала продукт, опасный для мужской гормональной системы

28 октября 2026, 13:55

Диетолог Королева: сыр тофу снижает уровень тестостерона у мужчин

Фото: iStock/shishir_bansal

Тофу — соевый сыр, который уже более двух тысячелетий остается базовым продуктом питания в Восточной и Юго-Восточной Азии, а за последние десятилетия прочно вошел в рацион вегетарианцев, спортсменов и приверженцев здорового образа жизни по всему миру. Его получают путем свертывания соевого молока и последующего прессования творожистой массы, что делает продукт универсальной альтернативой мясу и молочным сырам: он практически не имеет собственного вкуса, легко впитывает ароматы маринадов и специй, а по текстуре варьируется от нежного шелкового до плотного и зернистого.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что фитоэстрогены в составе соевого сыра могут сдвигать гормональный баланс у мужчин — особенно при регулярном употреблении.





«Речь идёт не о поддержке мужских половых гормонов, а о противоположном эффекте. Поэтому мужчины, которые зачастую любят и употребляют в рационе тофу, могут иметь нестабильный уровень тестостерона», — сказала она.

«То есть, прямо говоря, мужчины теряют мужественность. При частом употреблении такого продукта есть наличие факторов риска к онкологии простаты. Здесь важны умеренность и учёт индивидуальных гормональных рисков, чем мода на соевые белки», — резюмировала диетолог.