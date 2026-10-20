Одну группу людей диетолог призвал ограничить потребление бананов

20 октября 2026, 19:39

Диетолог Фильо: Людям с заболеваниями почек нужно ограничить потребление бананов

Фото: iStock/Hazal Ak

Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что бананы в целом полезны для здоровья, но одной группе людей стоит ограничить их потребление. Об этом информирует издание Terra.