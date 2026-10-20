Одну группу людей диетолог призвал ограничить потребление бананов
Диетолог Дурвал Рибас Фильо заявил, что бананы в целом полезны для здоровья, но одной группе людей стоит ограничить их потребление. Об этом информирует издание Terra.
По словам специалиста, регулярное употребление бананов способствует улучшению работы кишечника, положительно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга, укрепляет костную ткань, психику и иммунную систему, улучшает качество сна, помогает восстанавливать мышцы и регулирует уровень глюкозы в крови. Тем не менее, пациентам с хроническими болезнями почек рекомендуется употреблять бананы только под контролем врача, предупредил Фильо.
В то же время диетолог порекомендовал здоровым людям не превышать норму в два банана в день. Он отметил, что чем более спелый фрукт, тем больше содержащегося в нем крахмала преобразуется в простые сахара, что делает его слаще и улучшает усвояемость.
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