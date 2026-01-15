«Обращения подсколичи на треть»: Россияне стали массово вызывать наркологов на дом после новогодних запоев

15 января 2026, 01:33

Число обращений к наркологам за «откапкой» после Нового года подскочило в РФ на треть

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

После новогодних праздников спрос на услуги наркологов по выводу из запоя в России вырос примерно на треть. Такие сведения привели в беседе с Life.ru психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.





По словам специалистов, длинные выходные и мягкая погода привели к тому, что многие люди оставались дома. Как следствие, пили граждане РФ тоже больше.



Это спровоцировало повышенное количество обращений, особенно в тяжелых случаях, когда люди продолжали «праздновать» почти до середины месяца.





«Почему после 15-го? До 15-го они всё-таки ещё стараются либо самостоятельно выходить из запоя, либо вызывать доктора на дом с капельницей, либо обращаться в амбулаторную службу», — объяснил Life.ru Казанцев.