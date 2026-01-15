«Обращения подсколичи на треть»: Россияне стали массово вызывать наркологов на дом после новогодних запоев
Число обращений к наркологам за «откапкой» после Нового года подскочило в РФ на треть
После новогодних праздников спрос на услуги наркологов по выводу из запоя в России вырос примерно на треть. Такие сведения привели в беседе с Life.ru психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.
По словам специалистов, длинные выходные и мягкая погода привели к тому, что многие люди оставались дома. Как следствие, пили граждане РФ тоже больше.
Это спровоцировало повышенное количество обращений, особенно в тяжелых случаях, когда люди продолжали «праздновать» почти до середины месяца.
Нарколог перечислил «продлевающие страдания» ошибки россиян при борьбе с похмельем
Пик вызовов врачей на дом традиционно приходится на первые 15 дней января. В этот период пациенты или их родственники чаще вызывают специалиста для процедуры детоксикации («откапки») на дому.
Во второй половине месяца начинается волна госпитализаций в стационары для тех, кто не может справиться с тягой к спиртному и осознаёт серьёзность ситуации.
«Почему после 15-го? До 15-го они всё-таки ещё стараются либо самостоятельно выходить из запоя, либо вызывать доктора на дом с капельницей, либо обращаться в амбулаторную службу», — объяснил Life.ru Казанцев.Иногда на фоне злоупотребления алкоголем, за которым следует резкий «обрыв», у пациентов развиваются металкогольные психозы, такие как делирий или галлюциноз. В таких случаях человека приходится помещать в психиатрические отделения.