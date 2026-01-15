Достижения.рф

Подросток сбежал из детдома в российском регионе и пропал

В ДНР две недели ищут подростка, сбежавшего из детского дома
Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ДНР разыскивается подросток, сбежавший две недели назад из детского дома «Росток» в Амвросиевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, 14-летний Александр Владимирович Андриевский самовольно покинул территорию учреждения 2 января. В день исчезновения на нем была желто-серая куртка, темно-серые джинсы, серые кроссовки и белая шапка. У пропавшего юноши рост 170–175 сантиметров, худощавое телосложение и вьющиеся светло-русые волосы. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

