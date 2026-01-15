Подросток сбежал из детдома в российском регионе и пропал

15 января 2026, 21:22

В ДНР две недели ищут подростка, сбежавшего из детского дома

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ДНР разыскивается подросток, сбежавший две недели назад из детского дома «Росток» в Амвросиевском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.