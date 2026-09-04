«Тестостерон против иммунитета»: Стало известно, почему мужчины хуже реагируют на вакцины
Врач Еделев: мужчины хуже реагируют на вакцины из-за тестостерона
Иммунная система мужчин хуже переносит вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней. Почему это происходит?
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с «Радио 1» объяснил, что иммунная система мужчин функционирует иначе, чем у женщин, и ключевую роль в этом играет гормональный фон.
«В ходе исслледований выяснилось, что у добровольцев с наиболее слабой реакцией на введение вакцины наблюдалась высокая экспрессия генов, отвечающих за липидный (жировой) обмен. Запускающим механизмом для этих генов как раз и стал тестостерон. У мужчин с высоким уровнем тестостерона иммунный ответ был слабее, чем у женщин с низким уровнем тестостерона», — отметил он.
По словам эксперта, тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность Т-лимфоцитов, которые ведут борьбу с инородными захватчиками в нашем организме. Это означает, что избыток мужского гормона делает организм более уязвимым перед самыми разными инфекциями, включая банальную простуду. Особенно ярко эта закономерность проявляется при вакцинации против опасных вирусных заболеваний.
«У некоторых мужчин иммунная реакция на вакцину при том же гриппе гораздо слабее, чем у женщин. В особенности, если речь идёт об опасных формах вируса, которые считаются наиболее смертельными».
Тем не менее, у этой физиологической особенности есть и оборотная сторона, которую доктор называет эволюционным компромиссом.
«Из-за влияния тестостерона на иммунитет мужчины гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями, когда организм принимает собственные клетки за врага и борется с ними», — отметил Еделев.