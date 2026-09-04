«Тестостерон против иммунитета»: Стало известно, почему мужчины хуже реагируют на вакцины

04 сентября 2026, 15:02

Врач Еделев: мужчины хуже реагируют на вакцины из-за тестостерона

Фото: iStock/Prostock-Studio

Иммунная система мужчин хуже переносит вакцину от жёлтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других болезней. Почему это происходит?





Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с «Радио 1» объяснил, что иммунная система мужчин функционирует иначе, чем у женщин, и ключевую роль в этом играет гормональный фон.





«В ходе исслледований выяснилось, что у добровольцев с наиболее слабой реакцией на введение вакцины наблюдалась высокая экспрессия генов, отвечающих за липидный (жировой) обмен. Запускающим механизмом для этих генов как раз и стал тестостерон. У мужчин с высоким уровнем тестостерона иммунный ответ был слабее, чем у женщин с низким уровнем тестостерона», — отметил он.

«У некоторых мужчин иммунная реакция на вакцину при том же гриппе гораздо слабее, чем у женщин. В особенности, если речь идёт об опасных формах вируса, которые считаются наиболее смертельными».

«Из-за влияния тестостерона на иммунитет мужчины гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями, когда организм принимает собственные клетки за врага и борется с ними», — отметил Еделев.