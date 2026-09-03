Врач рассказала о неожиданной пользе кофе
Кофе обладает множеством неожиданных полезных свойств. Об этом сообщила нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова, передает UfaTime.ru.
Природные компоненты кофе, такие как горечь и кофеин, стимулируют сокращение желчного пузыря, что улучшает текучесть желчи и предотвращает её застой. Это благоприятно сказывается на пищеварении, усвоении жирорастворимых витаминов и оздоровлении кишечника, пояснила специалист.
Кроме того, кофе содержит полифенолы и хлорогеновую кислоту, которые способствуют снижению воспалительных процессов и окислительного стресса. Также этот напиток уменьшает риск развития неалкогольной жировой болезни печени и метаболического синдрома, подчеркнула диетолог.
Однако, чтобы кофе приносил пользу, его следует употреблять без сахара, молока и сиропов, а также в умеренных количествах. По словам Костровой, рекомендуется ограничиваться тремя чашками эспрессо или фильтр-кофе в день.
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