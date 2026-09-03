Врач рассказала о неожиданной пользе кофе

03 сентября 2026, 07:20

Диетолог Кострова: Кофеин предотвращает застой желчи и улучшает пищеварение

Фото: iStock/iWichy

Кофе обладает множеством неожиданных полезных свойств. Об этом сообщила нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова, передает UfaTime.ru.