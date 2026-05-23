Доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли
Ведущий программы «О самом главном», врач общей практики Александр Мясников, перечислил признаки головной боли, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Новый выпуск доступен на платформе «Смотрим».
По словам специалиста, к так называемым красным флагам относится головная боль, которая разбудила человека ночью впервые в жизни. К ним также можно подобное недомогание, которое пациент описывает как самое ужасное в жизни.
Опасной считается и та головная боль, что возникла у человека старше 50 лет впервые в жизни. Поводом для обращения к врачу служат усиление или ослабление боли при смене положения тела, сопровождение недомогания нарушениями речи или онемением частей тела.
Доктор пояснил, что такие симптомы могут свидетельствовать об опухоли, опасной инфекции или аневризме сосудов головного мозга.
