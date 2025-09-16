Достижения.рф

The International 2025: где проходит, кто победил и как выступили команды из России на чемпионате мира по Dota 2

The International 2025 (или TI14) стал одним из самых ожидаемых событий в мире киберспорта. Турнир, традиционно считающийся «чемпионатом мира по Dota 2» собрал в Гамбурге лучших игроков планеты и подарил болельщикам серию напряжённых и зрелищных матчей. Подробнее об этом событии расскажет «Радио 1».



Что такое The International 2025

The International (TI) — ежегодный мировой чемпионат по Dota 2, который организует компания Valve. Турнир традиционно считается самым престижным событием в киберспорте: здесь встречаются сильнейшие коллективы планеты, а статус победителя приравнивается к вершине карьеры.

TI 2025 стал уже 14-м по счёту. В этом году формат немного изменился:групповой этап прошёл по швейцарской системе, что сделало матчи более напряжёнными и непредсказуемыми. После этого начался привычный плей-офф с верхней и нижней сетками. Призовой фонд составил около 2,6–2,7 миллиона долларов США, сумма формировалась за счёт внутриигровых покупок и донатов болельщиков.

Где проходит The International 2025

В 2025 году The International впервые состоялся в Гамбурге. Финальная стадия проходила на арене Barclays Arena, которая вмещает десятки тысяч зрителей.
  • Групповой этап — с 4 по 8 сентября 2025 года;
  • плей-офф — с 11 по 14 сентября.

Кто выступает на чемпионате мира по Dota 2

В турнире сыграли 16 команд со всего мира. Среди заметных коллективов:
  • Team Falcons — западноевропейская команда с российским игроком Malr1ne;
  • Team Spirit — российско-украинский состав, признанный одним из фаворитов сезона;
  • PARIVISION — российская команда, собравшая сильный ростер;
  • BetBoom Team — один из главных претендентов из СНГ;
  • Aurora Gaming — российский коллектив, прошедший через региональные квалификации.
Также в чемпионате участвовали сильнейшие команды из Китая, Юго-Восточной Азии, Европы и других регионов.

Как выступили команды из России

Для российского киберспорта TI 2025 стал прорывным. Из 80 игроков турнира 16 представляли Россию — один из лучших показателей за всю историю. Кроме того, впервые в истории сразу два коллектива из России оказались в топ-4 мирового чемпионата.

Team Spirit подошли к турниру в блестящей форме: за плечами у них победы на Esports World Cup 2025 и DreamLeague Season 25. Многие считали именно их главными претендентами на трофей. BetBoom Team — яркая команда, которая удивила болельщиков мощной игрой. В полуфинале нижней сетки BetBoom уступили китайскому коллективу Xtreme Gaming и заняли четвертое место.

PARIVISION и Aurora Gaming также достойно представили Россию, хотя не смогли пробиться в финальную стадию. Отдельно стоит отметить россиянина Malr1ne, который выступал за Team Falcons и стал одним из героев всего чемпионата.

Кто победил на The International 2025

Чемпионом The International 2025 стали Team Falcons, в их числе — российский мидер Станислав «Malr1ne» Поторак. 20-летний киберспортсмен стал шестым в истории россиянином, выигравшим главный турнир по Dota 2. Он родился в Можайске и долгое время жил за городом. Malr1ne уже после победы с иронией обыграл свое скромное происхождение: улыбаясь, он сказал, что рад за команду и капитана Cr1t-, который наконец-то выиграл The International «с каким-то селюком».

В финале команда встретилась с Xtreme Gaming и одержала победу в упорной серии со счётом 3:2. Этот гранд-финал стал настоящим украшением турнира. Для Falcons это было логичное завершение напряжённого сезона, а для их игроков — подтверждение статуса мировых звёзд.
