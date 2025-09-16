16 сентября 2025, 16:07

The International 2025 (или TI14) стал одним из самых ожидаемых событий в мире киберспорта. Турнир, традиционно считающийся «чемпионатом мира по Dota 2» собрал в Гамбурге лучших игроков планеты и подарил болельщикам серию напряжённых и зрелищных матчей. Подробнее об этом событии расскажет «Радио 1».





Что такое The International 2025

Где проходит The International 2025

Групповой этап — с 4 по 8 сентября 2025 года;

плей-офф — с 11 по 14 сентября.

Кто выступает на чемпионате мира по Dota 2

Team Falcons — западноевропейская команда с российским игроком Malr1ne;

Team Spirit — российско-украинский состав, признанный одним из фаворитов сезона;

PARIVISION — российская команда, собравшая сильный ростер;

BetBoom Team — один из главных претендентов из СНГ;

Aurora Gaming — российский коллектив, прошедший через региональные квалификации.

Как выступили команды из России

Кто победил на The International 2025