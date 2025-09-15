Эксперт назвал схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей

15 сентября 2025, 18:42

IT-эксперт Зыков: мошенники угрожают детям обвинениями в госизмене

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники пользуются доверием детей, шантажируют их и вымогают деньги. Об этом предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.





По словам эксперта, самой опасной схемой является шантаж с использованием политических мотивов.





«Мошенники связываются с ребёнком, предлагают ему «лёгкий заработок» или просят перевести небольшую сумму в качестве задания. Когда ребёнок делает перевод, злоумышленники начинают давить на него, утверждая, что «деньги ушли на финансирование незаконных организаций», — рассказал Зыков RT.

