Эксперт назвал схемы, которые мошенники часто используют в отношении детей

IT-эксперт Зыков: мошенники угрожают детям обвинениями в госизмене
Мошенники пользуются доверием детей, шантажируют их и вымогают деньги. Об этом предупредил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По словам эксперта, самой опасной схемой является шантаж с использованием политических мотивов.
«Мошенники связываются с ребёнком, предлагают ему «лёгкий заработок» или просят перевести небольшую сумму в качестве задания. Когда ребёнок делает перевод, злоумышленники начинают давить на него, утверждая, что «деньги ушли на финансирование незаконных организаций», — рассказал Зыков RT.
Далее злоумышленники угрожают ребёнку обвинениями в госизмене и продолжают требовать денег, чтобы «замять дело».
Кроме того, мошенники могут предлагать подарки или участие в конкурсе, чтобы украсть личные данные, втягивать детей в сомнительные схемы быстрого обогащения и выманивать у них доступ к учётным записям в игре, заключил эксперт.
Тем временем в Новокузнецке преступники оформили на пенсионерку договор займа в микрофинансовой организации, после чего с её пенсии начали удерживать деньги за долг, о котором она даже не знала. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.
«Ситуация прояснилась только после уголовного расследования. Экспертиза доказала, что подпись на договоре была поддельной. Суд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве. Выяснилось, что пенсионерка никогда не получала эти деньги и не собиралась брать кредит», — говорится в материале.
Прокурор Центрального района в суде потребовал признать сделку недействительной. Судья встал на сторону пожилой женщины и обязал МФО вернуть ей незаконно списанные с пенсии 77 тысяч рублей и проценты за пользование этими деньгами.