Стало известно, сколько разведённых пар живут вместе из-за ипотеки

16 сентября 2025, 14:23

«Выберу.ру»: 62% опрошенных разведенных россиян живут вместе из-за ипотеки

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov

Некоторые россияне даже после развода продолжают жить вместе из-за совместной ипотеки. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».





По данным опроса, 32% опрошенных россиян продолжали жить с бывшим супругом или супругой на одной территории. 62% из них делали это из-за совместной ипотеки. При этом 43% продолжают платить кредит вместе.



По словам исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, ипотека продлевает совместную жизнь семьи даже после развода.





«Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок. При этом часть пар использует этот период для обдумывания дальнейшей стратегии: кто выкупает долю, как делить жилье, стоит ли продавать квартиру», — отметил он.

«В любом случае ипотечное имущество подлежит разделу через суд. И в этой ситуации самый оптимальный вариант — продать его. Потому что, когда люди разводятся, совместное проживание в квартире затруднительно», — пояснила Кульпина в беседе с «Москвой 24».