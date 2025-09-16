Достижения.рф

Космонавта-рекордсмена Николая Бударина экстренно госпитализировали

Фото: iStock/maxim4e4ek

Космонавта-рекордсмена Николая Бударина экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



У Героя России диагностирован рецидив онкологического заболевания. По данным Mash, опухоль успешно удалена, космонавт начинает восстанавливаться.

Медики предполагают, что развитие онкологии может быть связано с воздействием радиации в условиях космоса.

Николай Бударин провел в космосе 444 дня и дважды выходил в открытый космос на шаттлах NASA, включая 44-часовое пребывание в скафандре за пределами станций «Мир» и МКС.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0