В Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в 15-летнюю девочку

28 октября 2025, 12:04

Фото: iStock/ipopba

В Красносельском районе Санкт-Петербурга конфликт на детской площадке может обернуться уголовным делом. Как сообщает «Фонтанка», вечером 27 октября нетрезвый мужчина выстрелил из газового пистолета в 15-летнюю девочку.