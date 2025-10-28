В Петербурге мужчина выстрелил из пистолета в 15-летнюю девочку
В Красносельском районе Санкт-Петербурга конфликт на детской площадке может обернуться уголовным делом. Как сообщает «Фонтанка», вечером 27 октября нетрезвый мужчина выстрелил из газового пистолета в 15-летнюю девочку.
Инцидент произошел у дома 17 на проспекте Кузнецова. Компания подростков отдыхала на площадке, когда к ним подошел агрессивно настроенный мужчина. Между ним и детьми вспыхнула ссора, во время которой он достал пистолет и произвел выстрел в одну из девушек.
О произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшей. Девочка получила медицинскую помощь, её жизни ничего не угрожает. Женщина уже подала заявление, однако уголовное дело пока не возбуждено. Правоохранители устанавливают личность стрелявшего.
