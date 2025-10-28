В ходе поисков пропавшего в Босфоре российского пловца нашелся важный свидетель
Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, заявила о важном свидетеле — турке, который последним видел ее сына. Об этом сообщает РИА Новости.
Галина Свечникова рассказала, что свидетель во время соревнований предупреждал ее сына о том, что тот плывет в неправильном направлении. Однако спортсмен в ответ «махнул рукой» и продолжил грести.
Поиски 29-летнего мастера спорта осложнялись тем, что его исчезновение через несколько часов. Позже выяснилось, что старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр проводился поверхностно.
Ранее родительница обвинила организаторов соревнований в сокрытии видеозаписей.
