В ходе поисков пропавшего в Босфоре российского пловца нашелся важный свидетель

28 октября 2025, 12:07

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила о видевшем его свидетеле

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, заявила о важном свидетеле — турке, который последним видел ее сына. Об этом сообщает РИА Новости.