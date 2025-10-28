Число заразившихся гепатитом в онкодиспансере на Камчатке выросло до 167

28 октября 2025, 11:51

Фото: iStock/SeventyFour

Число пациентов, заразившихся гепатитом в камчатском онкологическом диспансере, возросло до 167 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции.





Вспышку инфекции зафиксировали в январе, когда стало известно о не менее 50 заболевших. Как выяснилось, все пострадавшие проходили КТ с контрастированием в одном кабинете, который и стал очагом. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.



В связи с происшествием краевой министр здравоохранения подал в отставку. Руководитель медучреждения и его заместитель подверглись дисциплинарным мерам. Глава региона отметил, что не может привести данные о количестве скончавшихся пациентов.

«Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — сказал он.