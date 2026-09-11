11 сентября 2026, 16:40

Фото: iStock/simpson

Термин NPC давно вышел за пределы видеоигр. Его используют в мемах, спорах в соцсетях, разговорах о работе, продажах и поведении людей. Одни считают это безобидной шуткой, другие видят в выражении попытку обесценить собеседника. Чтобы понимать смысл слова, важно отделять игровое значение от бытового и делового контекста. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что означает NPC NPC в видеоиграх: зачем нужны неигровые персонажи Почему аббревиатурой NPC называют людей Когда выражение превращается в оскорбление NPC-мемы и культура соцсетей Non-player character в жизни: привычки не делают человека «фоновым» Как не чувствовать себя NPC в собственной жизни Что NPC означает в бизнесе Почему бизнес использует сценарии общения Как избежать «NPC-эффекта» в работе Можно ли называть себя NPC

Что означает NPC

Фото: iStock/gorodenkoff

NPC в видеоиграх: зачем нужны неигровые персонажи

Почему аббревиатурой NPC называют людей

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Когда выражение превращается в оскорбление

NPC-мемы и культура соцсетей

Фото: iStock/Halfpoint

Non-player character в жизни: привычки не делают человека «фоновым»

Как не чувствовать себя NPC в собственной жизни

Фото: iStock/FotoDuets

Что NPC означает в бизнесе

Почему бизнес использует сценарии общения

Как избежать «NPC-эффекта» в работе

Фото: iStock/Ridofranz

Можно ли называть себя NPC