В Сибири из-за медведей изменили расписание школ и закрыли маршруты для туристов

11 сентября 2026, 15:23

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В Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай, Иркутской и Кемеровской областях, а также Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. При этом Новосибирская область в этот список не вошла.