В Сибири из-за медведей изменили расписание школ и закрыли маршруты для туристов
В Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай, Иркутской и Кемеровской областях, а также Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. При этом Новосибирская область в этот список не вошла.
По данным Om1 Новосибирск, больше всего от хищников страдает в Красноярский край. Только за одни сутки там ликвидировали 40 особей. В Республике Алтай отстреляли 55 диких животных после того, как медведь растерзал туристку. А в Турочакском районе ввели запрет выхода на улицу с 20:00 до 9:00. Уроки в школах начинаются в 9:45.
В Иркутской области медведь напал на двух мужчин. В Хакасии и Кузбассе животных также часто замечают рядом с населёнными пунктами. В Кемеровской области от нападения медведя пострадала пенсионерка.
Из-за опасности Алтайский биосферный заповедник полностью закрыл туристические маршруты вплоть до конца сезона. А национальный парк «Красноярские Столбы» перестал принимать посетителей в тёмное время суток. Кроме того, жителям Красноярска посоветовали не ходить в отдалённые части острова Татышев, где видели хищника.
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