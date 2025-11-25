«Тихая угроза»: Врач назвала опасность запущенного насморка

25 ноября 2025, 12:45

Врач Елизарова: запущенный насморк может привести к хроническим осложнениям

Фото: iStock/fizkes

Осенне-весенний период для многих из нас — это время бесконечных соплей, чихания и надежды на «авось пройдет». Однако специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от такой тактики. Запущенный насморк — это не просто дискомфорт, это очаг инфекции, который может привести к печальным последствиям.





Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» предупредила, что без своевременного лечения банальные сопли могут превратиться в хронический синусит, привести к серьезным осложнениям и даже стать реальной угрозой для жизни.





«Это инфекция, воспалительный процесс, развитие синуситов, которое переходит в хроническое, поэтому необходимо лечиться сразу. Главная опасность кроется в анатомии нашего черепа. Околоносовые пазухи расположены в непосредственной близости от глазниц и головного мозга. Если инфекцию из носа не остановить, она может проникнуть глубже и спровоцировать внутричерепные или глазничные осложнения, которые уже представляют прямую угрозу для жизни», — объяснила она.

«Можно принимать антигистаминные препараты, иммуномодуляторами пользоваться. Но нельзя пускать болезнь на самотек. Своевременный визит к специалисту, сдача анализов и грамотное лечение — единственный способ защитить себя от тяжелых последствий запущенного насморка», — резюмировала она.