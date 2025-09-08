Родителей предупредили об опасности затяжного насморка у ребёнка
Врач Исрафилова: затяжной насморк у ребёнка является угрозой для его здоровья
Затяжной насморк у ребёнка может являться потенциальной угрозой для его здоровья и развития. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова.
Она пояснила, что в норме острый ринит длится 7–10 дней. Если он симптомы сохраняются дольше 2–3 недель, то насморк уже считают затяжным.
«Одна из главных опасностей затяжного насморка у ребёнка — нарушение развития. Хроническая гипоксия из-за затрудненного дыхания может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка. Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета», — рассказала Исрафилова в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, при длительном воспалении слизистой носа создаётся благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов, которые приводят к дальнейшим осложнениям: синуситу, отиту, тонзиллиту и фарингиту, а также бронхиту и пневмонии.
При затяжном насморке у ребенка врач посоветовала обратиться к отоларингологу для проведения необходимых обследований и назначения грамотного лечения.
Тем временем доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей призвал россиян ежегодно проходить диспансеризацию независимо от возраста.
Он отметил, что многие серьёзные заболевания на начальной стадии протекают бессимптомно, однако их можно выявить при ежегодных обследованиях.
«Идеальное время для диспансеризации — это осень. После отпусков, активного солнца, возможных перееданий и смены климата полезно проверить состояние организма. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями. Оно также поможет в подготовке к сезону простуд и холодов. Врачи рекомендуют проходить базовый чек-ап каждую осень», — рассказал Еделев.
Он посоветовал начинать обследование с посещения терапевта, который составит индивидуальный план с учётом возраста и состояния здоровья.