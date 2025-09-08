Родителей предупредили об опасности затяжного насморка у ребёнка

08 сентября 2025, 15:10

Врач Исрафилова: затяжной насморк у ребёнка является угрозой для его здоровья

Фото: iStock/gpointstudio

Затяжной насморк у ребёнка может являться потенциальной угрозой для его здоровья и развития. Об этом предупредила педиатр «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова.





Она пояснила, что в норме острый ринит длится 7–10 дней. Если он симптомы сохраняются дольше 2–3 недель, то насморк уже считают затяжным.





«Одна из главных опасностей затяжного насморка у ребёнка — нарушение развития. Хроническая гипоксия из-за затрудненного дыхания может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка. Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета», — рассказала Исрафилова в разговоре с «Газетой.Ru».

